Москва, 24 ноября, 2017, 00:37 — ИА Регнум. Реализация запрещенной к ввозу в Россию продукции выявлена в магазинах торговой сети «Ашан», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Владимир Югасов ИА REGNUM Ашан. Москва

Уточняется, что нарушения обнаружены 13 сентября 2017 года в ходе проверки, проведенной управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. В мероприятии также участвовала Московско-Ярославская транспортная прокуратура.

В этот день проверку провели на складах предприятия ООО «Аллгой», где, как оказалось, находилась крупная партия сыра массой 1223 кг без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов.

Эту продукцию изъяли и уничтожили — в соответствии с действующим законодательством. Должностное и юридическое лица ООО «Аллгой» привлекли к административной ответственности: наложен штраф в размере 110 тыс. рублей.

«15 ноября в ходе проверки торговой сети «Ашан», на прилавках гипермаркета Управлением были выявлены сыры «Блю Делис», «Горгонзола», «Санта Россо», «Чеддер», «Дорблю», производителем которых, согласно маркировке, является ООО «Аллгой», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что в «Ашане» часть продукции «Аллгоя» была расфасована с последующим нанесением маркировки, в которой производителем значится ООО «Ашан».

"На основании проверок, указывающих на высокую вероятность того, что данная продукция была поставлена из стран, на ввоз в РФ продукции из которых был наложен запрет, и переупакована на московском предприятии с целью беспрепятственной реализации на территории России, Управлением проводится административное расследование», — говорится в сообщении.

Напомним, перечисленные виды продукции запрещены ко ввозу в Россию как санкционные — их производят в странах, на ввоз продуктов из которых наложен запрет. Российские контрсанкции были наложены на европейских и американских производителей в ответ на введенные в 2014 году рестрикции против Москвы — «в наказание за присоединение Крыма».