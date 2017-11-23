Москва, 23 ноября, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Комитет Госдумы РФ по международным делам одобрил кандидатуру заместителя главы МИД России Геннадия Гатилова на должность постоянного представителя России при ООН и прочих международных организациях в Женеве, сообщает 23 ноября агентство RT.

Gup.ru Геннадий Гатилов

На сегодняшний день в Женеве должность постпреда России при ООН занимает Алексей Бородавкин.

Геннадий Гатилов родился в 1950 году. В 1972 году окончил МГИМО МИД СССР. С 1972 по 1977 год работал в должности атташе и секретаря посольства СССР в Египте. Три года занимал пост третьего секретаря Отдела международных организаций МИД СССР, а затем пять лет служил секретарем посольства СССР в Иордании

Последовательно занимал ответственные должности в управлении международных организаций МИД СССР, а затем Российской Федерации, заведующего политической референтурой постпредства России при ООН.

С 1997 по 1999 год служил в должности заместителя директора Департамента международных организаций МИД России, после чего стал первым заместителем постоянного представителя России при ООН, исполняющим обязанности постпреда РФ при этой международной организации и старшим советником канцелярии Генсека ООН.

С апреля 2008 по январь 2011 года Геннадий Гатилов работал директором Департамента международных организаций МИД России, заняв в январе 2011 года должность заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.

Награжден орденом Дружбы, орденом Почёта, почётной грамотой Президента Российской Федерации и благодарностью Президента Российской Федерации.