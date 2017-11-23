Москва, 23 ноября, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании в свою пользу со структур бывшего бенифициара лишенного лицензии КБ «Югра» Алексея Хотина задолженности по четырем судебным искам в размере $700 млн. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба Альфа-банка.

Brandonwyse.com Судья

Сообщается, что Альфа-банк попытался заключить мировое соглашение со структурами Хотина, чтобы не доводить дело до суда, однако соглашения достичь не удалось. В итоге суд удовлетворил иск Альфа-банка. Хотин намерен обжаловать решение Мещанского суда Москвы.

В пресс-службе Хотина подтвердили информацию о намерении обжаловать решение суда, так как оснований для досрочного погашения кредита, по мнению бизнесмена, нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2017 года Банк России ввел в банке «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Основным акционером «Югры» является Хотин.

28 июля Банк России отозвал банковскую лицензию «Югры».