Калуга, 23 ноября, 2017, 23:05 — ИА Регнум. В Калужской области увеличили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Новые тарифы установлены с 1 января 2018 года постановлением правительства Калужской области, сообщает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

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По данным ведомства, размер взноса за капремонт вырастет на 4%. Для многоквартирных домов без лифтов — с 6,76 до 7,03 рубля за один квадратный метр общей площади, для домов с лифтами — с 7,71 до 8,02 рубля за м кв.

Напомним, с 1 июля 2018 года коммунальные услуги в регионе также станут дороже. Например, в Калуге тариф на холодное водоснабжение и водоотведение вырастет на 5%, на электричество — на 3,6%, на газ — на 3,4%. Тарифы на отопление, в зависимости от поставщика тепла, вырастут от 4,2 до 12%.