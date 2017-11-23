Саранск, 23 ноября, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Мордовия выходит на завершающий этап строительства объектов в Саранске, возведение которых проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание с участием главы правительства республики Владимира Сушкова, руководителей профильных министерств, представителей городской администрации и подрядных организаций, посвященное строительству в ЖК «Юбилейный», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Павел Протченко Строящийся в Саранске футбольный стадион «Мордовия Арена»

Глава республики подчеркнул, что сейчас, на завершающем этапе строительства, необходимо максимально четкое взаимодействие и координация работ между всеми участниками процесса. «Для нас очень важна своевременная сдача объектов при максимальном соблюдении требований по качеству строительства», — отметил Волков.

В том числе речь шла о завершении строительства гостинично-жилого комплекса «Тавла», который расположен в непосредственной близости от стадиона «Мордовия Арена»

В ходе совещания по каждому из строящихся объектов были даны необходимые поручения, связанные с доукомплектованием строительных бригад, актуализацией рабочих графиков, синхронизацией работ между подрядными организациями. Также детально обсуждались вопросы благоустройства территории и завершения строительства улично-дорожной сети в новом микрорайоне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жилой комплекс «Тавла» будет использоваться для размещения туристов, прибывших на чемпионат мира по футболу 2018 года. Комплекс возводится в непосредственной близости от нового футбольного стадиона. В период проведения игр 2018 года он будет использоваться как гостиница на 1700 номеров, а после чемпионата помещения переоборудуют в квартиры и выставят на продажу.

Также перед чемпионатом проводится реконструкция аэропорта Саранска, объектов железнодорожной инфраструктуры на территории республики, благоустраивается набережная реки Тавла, ведется строительство футбольного стадиона «Мордовия-Арена».

В Саранске в рамках мундиаля пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.