Москва, 23 ноября, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Основным приоритетом новой российской государственной программы вооружений станет ядерное сдерживание. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве. 9 мая 2016 года

По словам Борисова, первым и главным приоритетом новой государственной программы вооружений России станет развитие системы ядерного сдерживания, которая гарантирует безопасность РФ в любого рода конфликтах.

При этом в новой госпрограмме вооружений также будет уделено существенное внимание развитию высокоточного оружия.

Также Борисов отметил, что проект новой государственной программы отражает и вопросы создания систем информационного обеспечения, так как без информации высокоточное оружие не работает.

Напомним, действие нынешней государственной программы вооружений завершается в конце 2017 года. Новая программа будет действовать в период с 2018 по 2025 годы.