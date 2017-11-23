Москва, 23 ноября, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Глава ЛНР Игорь Плотницкий прилетел в Москву, сообщил 23 ноября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» российский писатель Захар Прилепин, замкомандира одного из батальонов ДНР.

YouTube Игорь Плотницкий

По его словам, Плотницкий прилетел авиарейсом из Ростова-на-Дону без какой-либо охраны.

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один.

Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворённый.

Зашёл в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, весёлые, московские.

Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо.

С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Всё для новой жизни», — сообщил Захар Прилепин на своей странице.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября ряд СМИ сообщили, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в составе кортежа из нескольких автомобилей выехал из Луганска.

Напомним, в ЛНР, по разным данным, происходит внутриполитический конфликт. Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет обвинил людей из окружения главы республики Игоря Плотницкого в работе на украинские спецслужбы.

По мнению части экспертов, в результате происходящих событий может последовать объединение ДНР и ЛНР под единым руководством.