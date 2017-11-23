Москва, 23 ноября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о терроризме, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Места лишения свободы

Предлагается новая редакция ст. 207 УК. Авторы, прежде всего, предлагают выделить заведомо ложное сообщение, например, о готовящихся взрыве, поджоге, повлекшее массовую эвакуацию объекта социальной инфраструктуры. Наказание предполагает до восьми лет лишения свободы.

При этом под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.

Также предлагается установить ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, создающих опасность гибели людей, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия — наказание предполагается в виде штрафа до 2 млн рублей либо до десяти лет лишения свободы.

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Всего по России с 11 по 25 сентября 2017 года было эвакуировано порядка 450 тыс. человек, всего было зафиксировано около 1 тыс. анонимных звонков о «минировании», приводят данные парламентарии. Ущерб от ложных сообщений о терактах, по подсчетам МЧС, составил порядка 1 млрд рублей.

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Отметим, что Госдума 24 ноября в окончательном, третьем чтении обсудит проект закона, который обяжет операторов связи блокировать по обращению Роскомнадзора или правоохранительных органов номера, с которых, по данным силовиков, звонят «с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах».