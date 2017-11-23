Эр-Рияд, 23 ноября, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Участники конференции сегмента так называемой сирийской оппозиции, прошедшей в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, согласовали программу, с которой их делегация отправится на переговоры с представителями законных сирийских властей в Женеве 28 ноября. Соответствующее коммюнике было выпущено сегодня, 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представители сирийской оппозиции, сформированной под протекторатом Саудовской Аравии, провели в столице королевства двухдневный саммит, на котором достигли некоторых договоренностей.

В частности, «саудовской» сирийской оппозиции удалось сформировать единую делегацию, которая поедет в Женеву, а также вновь подтвердить незыблемость своего требования о необходимости ухода сирийского президента Башара Асада.

При этом, в коммюнике «саудовской» сирийской оппозиции сказано, что она якобы выступает за прямые межсирийские переговоры без предварительных условий с какой-либо стороны.

Однако свои позиции в предстоящем переговорном процессе «саудовская» сирийская оппозиция уже обозначила. Как и ожидалось, что эти оппозиционеры вновь настаивают на немедленном уходе законного президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, они требуют скорейшего вывода всех иностранных войск с территории Сирии. Отдельно участники дискуссии указали на «дестабилизирующую роль Ирана в регионе и Сирии». Также они обвинили Тегеран «в распространении терроризма и демографических изменениях в регионе» и «потребовали наказать всех, кто причастен к военным преступлениям в Сирии».

Более того, эта оппозиция настаивает на реструктуризации и реформировании силовых структур и армии САР. По их убеждению, «только избранные сирийским народом государственные институты будут иметь исключительное право на владение оружием».

«Московская» платформа сирийской оппозиции категорически отвергла коммюнике «саудовской» сирийской оппозиции.