Екатеринбург, 23 ноября, 2017, 22:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге организована доследственная проверка относительно конфликтной ситуации, возникшей между жительницей города и медицинскими работниками по поводу возможной подложности отметки о прививке против кори и действий врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

NIAID Вакцинация

«В ходе проведения проверки следствие СКР намерено тщательно проверить как доводы медицинских работников о том, что отметки о прививках против кори в сертификате сына жительницы Екатеринбурга, представленном в гимназию, где обучается школьник, были сфальсифицированы, так и доводы самой екатеринбурженки, которая утверждает, что действия врачей, проверявших наличие кори у подростка, могли повлечь определённые негативные последствия для её несовершеннолетнего ребёнка, ученика гимназии», — сообщили вСледственном комитете по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было установлено, что учащийся одной из школ Екатеринбурга заболел корью. По данным управления горздрава Екатеринбурга и управления Роспотребнадзора по Свердловской области он заразился от соседки по дому, а факт заболевания был подтверждён в ходе лабораторных исследований.

Конфликт между медиками и матерью школьника возник после того, как в больнице было установлено отсутствие иммунитета к кори у её ребёнка, а также проверена отметка о вакцинации. Как сообщили в управлении горздрава, отметка о прививке оказалась поддельной, так как в ней был указан несуществующий номер вакцины, а дата прививки выпадает на выходной день, когда её было невозможно поставить в муниципальных учреждениях здравоохранения.

В свою очередь, мать ребёнка считает действия медиков, проверявших наличие кори у подростка, привлекли негативные последствия для её ребёнка.