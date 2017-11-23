Москва, 23 ноября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Поставляя Киеву американское оружие, США создают у него иллюзию, что с Россией можно повоевать. Однако это путь к гибели украинского государства. Об этом 23 ноября заявил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, выступая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Zbroya.info Генеральный директор компании AirTronic USA Ричард Вендивер

«Дикая антироссийская истерия в США формирует в украинском парламенте и политическом классе представления: «Дайте нам ещё немножко, и мы с русскими разберемся», — объяснил он, комментируя факт поставок американского оружия на Украину. — Вменяемые люди понимают, что это путь к погибели украинского государства, но таких в Верховной раде точно не большинство. Поставки оружия создают иллюзию, что с Россией можно повоевать. Однако представить, что с теми возможностями, которые есть у украинской армии, можно это сделать, — для этого надо быть полными идиотами».

Тезис о том, что поставки оружия на Украину вызваны в том числе и антироссийской истерией, в которую впали заокеанские элиты, поддержал и другой участник передачи — директор Центра изучения государственного управления и общественной политики Университета Карлтона (Оттава, Канада) Петр Дуткевич.

«У американцев нет стратегии в отношении Украины, — констатировал он. — Они её ещё не выработали, и, как всегда в такой ситуации, там начинают руководить генералы. Это напоминает ситуацию 1979 года и операцию «Циклон», когда шли поставки американского оружия моджахедам в Афганистан. В США сейчас истерика и мысли о том, что Минские соглашения не заработают. Выхода нет, и будет война. А если будет война, кто должен победить? По их мнению, только Украина. Иначе позор, иначе зачем ее тогда поддерживать. Явно или неявно эти операции (поставки оружия — прим. ИА REGNUM ) продолжатся, чтобы создать ситуацию, когда РФ сможет сделать то же самое. Это эскалация на фоне мощной антироссийской истерики среди некоторых сенаторов и некоторых конгрессменов. Антироссийские настроения достигли уровня, на котором не были с 80-х годов».

Его поддержал депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, который напомнил, что Запад неоднократно нарушал те или иные запреты на поставку оружия. В качестве примера он привёл Ливию, которую французы снабжали оружием, несмотря на эмбарго. Теперь, как отметил депутат, у РФ есть основания защитить тех людей, против которых направлено американское оружие.

«Американцы всегда нарушали и международное право, и своё внутреннее законодательство, — поддержал его член Совета Федерации РФ Игорь Морозов. — На уровне ЦРУ принимали решения, которые потом скрывали от Конгресса. Вспомните Иран, 1985−1986 годы. Вопреки оружейному эмбарго, туда поставляли все виды современного оружия, а деньги потом запустили в «контрас» в Никарагуа. И это несмотря на запрет Конгресса».

Напомним, как выяснилось 22 ноября, американская компания AirTronic USA с 2016 года снабжает Украину гранатометами PSRL. Как рассказал глава этой компании, поставки продолжаются и по сей день. Представители США заверяют, что это оружие будет использоваться украинской стороной исключительно в оборонительных целях. Глава компании подчеркнул, что все происходит под экспортной лицензией Госдепа США, в координации с Пентагоном и украинским правительством.