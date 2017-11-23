Москва, 23 ноября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Увеличение стоимости трудовых патентов в 2018 году в Москве приведёт к сокращению числа легальных мигрантов, считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября, власть получит красивую картинку роста дохода, но при этом выдавит мигрантов в нелегальное поле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если меньшее число платит большую цифру, то, возможно, доход и вырастет. Но число легализующихся будет меньше, они не смогут официально работать. Если не смогут, то не будут платить налоги, эта статья также упадет. Поэтому я бы сейчас не повышала, тем более если говорят о профиците рабочих мест. Значит, мигранты нужны. Я понимаю регионы, где мигранты, возможно, не так нужны, где приводят безумные цифры. Например, Тверская область ввела патенты дороже, чем в Москве, значит, им мигранты не нужны. Свои работники есть», — подчеркнула она.

Юлия Флоринская отметила, что в 2017 году количество мигрантов, оформивших патенты в Москве, выросло. Люди привыкли к процедуре, и это надо поощрять.

Добавим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что профицит рабочих мест в столице достигает 2,5 млн свободных вакансий.

«Мигранты же приезжают не просто так. Значит, в Москве есть потребность в них. Профицит рабочих мест в Москве 2,5 миллиона человек. Часть закрывается за счёт приезжих из других регионов, из Подмосковья, а часть — за счёт мигрантов. Если их сегодня выгнать, то ситуация будет не очень хорошая», — считает Собянин.

Он подчеркнул, что главная цель — сделать пребывание мигрантов в Москве законным, задачи адаптировать приезжих у московской власти нет.

«Не надо такие искусственные потоки создавать, как в Европе. Каждый должен жить в своей стране», — подчеркнул он.

Он также отметил, что в 2017 году благодаря патентной системе бюджет города получит около 14 млрд рублей. В 2018 году стоимость патента увеличится, и планируемые отчисления принесут в казну 15−16 млрд рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы городского бюджета от выплат мигрантов выше нефтяных. В 2017 году стоимость патента для мигрантов сохранялась на уровне 4 200 рублей.

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