Канкун, Мексика, 24 ноября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В Мексике 17 ноября завершился IV Латиноамериканский телевизионный рынок MIPCancun. Участниками бизнес-площадки стали более 700 международных делегатов, среди которых представители российских компаний RT, SignalMedia, РИКИ и Art Pictures Distribution.

«Экспоконтент» Мексика

RT провела переговоры с представителями Уругвая, Парагвая, Боливии и некоторых стран Центральной Америки, в которых планирует развивать трансляцию на испанском языке, а также представила закупщикам специальные проекты, посвященные чемпионату мира по футболу. Среди них — прямые трансляции со специальным эфирным оформлением, отдельные репортажи и программы с участием известных спортсменов.

В SignalMedia также отметили, что закупщики проявляют большой интерес к России в связи с ЧМ. Однако компания сделала ставку не на само событие, а на выстраивание долгосрочных отношений с партнерами.

«Экспоконтент» IV Латиноамериканский телевизионный рынок MIPCancun

РИКИ и Art Pictures Distribution впервые приняли участие в MIPCancun. Как отметили представители компаний, телевизионный рынок является главной стартовой площадкой для выхода на испаноговорящий рынок. РИКИ представила различные мультфильмы: как уже известные российскому зрителю, так и те, которые еще находятся в разработке. Art Pictures Distribution представила проекты из каталогов «СТС Медиа», «Пятого канала» и РЕН ТВ.

Также в рамках мероприятия состоялась деловая конференция, на которой прошли показы новых сериалов и программ от компаний FOX, BBC WORLDWIDE и Calinos Entertainment. Еще одно событие — форум по копродукции, на котором продюсеры из разных стран обсудили совместное развитие и производство проектов.

«Экспоконтент» IV Латиноамериканский телевизионный рынок MIPCancun

Напомним, MIPCancun стартовал в Канкуне 15 ноября. Мероприятие было посвящено телевизионному рынку Латинской Америки и направлено на продажу иностранного контента. Организатор события — компания Reed Midem, учредитель международных рынков контента MIPCOM и MIPTV.