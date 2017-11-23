Москва, 23 ноября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Сообщения американских СМИ о намерении Вашингтона оставить свои войска на территории Сирии после фактического уничтожения в этой стране всех структур ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывает у России вопросы, так как такие планы очень напоминают оккупацию территории независимого государства, заявила 23 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Статья в газете The Washington Post от 22 ноября со ссылкой на неназванные источники в правительстве США утверждает, что Вашингтон намерен не только оставить свои войска в Сирии, но и учредить некое новое государственное образование на севере страны.

«Подобные заявления вызывают большие вопросы об истинных целях нахождения вооруженных сил США и коалиции в Сирии», — заявила Мария Захарова.

«Они делают это не просто без наличия соответствующего разрешения или приглашения со стороны официального Дамаска, они делают это вопреки воле законного правительства Сирии. Фактически они ведут себя близко к понятию оккупации»,— добавила представитель МИД России.

Мария Захарова отметила, что планы США по созданию в отдельных районах Сирии неких самостоятельных властей, не подчиняющихся Дамаску, являются попыткой раскола суверенной страны.

«Вынуждены в очередной раз напомнить нашим американским коллегам, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, США, как и всё международное сообщество, обязались безусловно соблюдать краеугольные принципы уважения территориальной целостности Сирии, делать это в теории и на практике», — подчеркивает официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без приглашения правительства этой страны и без мандата ООН. МИД Сирии неоднократно требовал от Вашингтона вывести американские войска с территории Сирийской Арабской Республики.