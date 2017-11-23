* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 23 ноября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесли массированный авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru ВКС РФ

Сообщается, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 взлетели с аэродрома на территории Российской Федерации, пролетели в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Ирака, преодолев в общей сложности 2 тыс. километров. Бомбардировщики поразили опорные пункты боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях населённого пункта Эль-Катья, расположенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В результате авиаудара были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов.

Кроме того, вылетевшие с российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии бомбардировщики Су-24 точечно поразили одиночные объекты прицельным бомбометанием.

Данные объективного контроля подтверждают уничтожение всех намеченных целей.

Прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С с российский авиабазы «Хмеймим».