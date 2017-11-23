Москва, 23 ноября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Действия Google в отношении российских СМИ являются прямой цензурой и нарушают принципы свободы слова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Keng Susumpow Офис компании Google

«Это прямая цензура и нарушение основополагающих принципов свободы слова», — заявила Захарова.

Ранее председатель совета директоров Alphabet Эрик Шмидт заявил о том, что Google работает над понижением сообщений RT и Sputnik в поисковой выдаче новостного агрегатора Google News (так называемым «деранкингом»). В то же время Шмидт подчеркнул, что компания не планирует блокировать RT и Sputnik совсем.

По словам официального представителя МИД РФ, такие действия непосредственно бьют по здоровой конкуренции, которую обеспечивают свободные СМИ и которая является основой демократического устройства общества.

«Если в очередной раз мы услышим, что речь идёт о решениях частных компаний, что это их решения, решения акционеров или руководства компаний, которые они принимают самостоятельно — я всем советую внимательно послушать допрос, устроенный конгрессменами США представителям компании Google, Facebook и Twitter. После просмотра этих материалов всё станет понятно о том, как принимаются решения частными компаниями», — подчеркнула Захарова.

«Помимо всего прочего, у нас есть и собственная информация о том, что эти решения принимались под давлением. Да, они принимались частными компаниями, но на них оказывалось сильнейшее политическое давление», — добавила она.

Интересно, что несмотря на заявление Шмидта, что сама компания Google при этом ранее заявила о том, что она не занимается «деранкингом» отдельных сайтов — вразрез словам главы своей материнской компании, указала дипломат

«Это уже похоже на какую-то игру в хорошего и плохого полицейского. Сейчас главное понять, кто там добрый, а кто злой… Я хотела бы напомнить, что непосредственно господин Шмидт, который является главой Alphabet, а именно материнской компании Google, напрямую сказал, что компания этим занимается», — резюмировала Захарова.