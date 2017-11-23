Частные компании США принимают решения под политическим давлением — МИД РФ
Москва, 23 ноября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Действия Google в отношении российских СМИ являются прямой цензурой и нарушают принципы свободы слова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Это прямая цензура и нарушение основополагающих принципов свободы слова», — заявила Захарова.
Ранее председатель совета директоров Alphabet Эрик Шмидт заявил о том, что Google работает над понижением сообщений RT и Sputnik в поисковой выдаче новостного агрегатора Google News (так называемым «деранкингом»). В то же время Шмидт подчеркнул, что компания не планирует блокировать RT и Sputnik совсем.
По словам официального представителя МИД РФ, такие действия непосредственно бьют по здоровой конкуренции, которую обеспечивают свободные СМИ и которая является основой демократического устройства общества.
«Если в очередной раз мы услышим, что речь идёт о решениях частных компаний, что это их решения, решения акционеров или руководства компаний, которые они принимают самостоятельно — я всем советую внимательно послушать допрос, устроенный конгрессменами США представителям компании Google, Facebook и Twitter. После просмотра этих материалов всё станет понятно о том, как принимаются решения частными компаниями», — подчеркнула Захарова.
«Помимо всего прочего, у нас есть и собственная информация о том, что эти решения принимались под давлением. Да, они принимались частными компаниями, но на них оказывалось сильнейшее политическое давление», — добавила она.
Интересно, что несмотря на заявление Шмидта, что сама компания Google при этом ранее заявила о том, что она не занимается «деранкингом» отдельных сайтов — вразрез словам главы своей материнской компании, указала дипломат
«Это уже похоже на какую-то игру в хорошего и плохого полицейского. Сейчас главное понять, кто там добрый, а кто злой… Я хотела бы напомнить, что непосредственно господин Шмидт, который является главой Alphabet, а именно материнской компании Google, напрямую сказал, что компания этим занимается», — резюмировала Захарова.