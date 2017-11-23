Москва, 23 ноября, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Контакты Москвы с японской стороной по поводу Курильских островов ограничены вопросами развития совместной хозяйственной деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, комментируя заявления ряда наблюдателей о том, что Россия будто проводит некую «курильскую дипломатию».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Такая формулировка вызывает недоумение. Готова заверить, что никакой так называемой «курильской дипломатией» мы не занимаемся», — заявила Захарова.

Что же касается хода реализации достигнутых на высшем уровне российско-японских договорённостей о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, то «стороны в настоящее время продолжают проработку конкретных параметров проектов, по согласованным лидерами двух стран направлениям», добавила она.

В частности, речь идёт о ветроэнергетике, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора и организации пакетных туристических поездок.

В этой связи в рамках основного переговорного формата на уровне заместителей министров иностранных дел созданы две рабочие группы по коммерческим и процедурно-визовым вопросам, которые начнут работу до конца 2017 года, уточнила дипломат.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция РФ состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.