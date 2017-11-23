Москва, 23 ноября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Общественная палата (ОП) РФ договорилась с избирательными комиссиями большинства регионов о помощи в обучении наблюдателей от общественных палат и НКО к выборам президента России в марте 2018 года. Об этом журналистам сообщил в четверг заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Он напомнил, что ОП сама не имеет юридического лица и не может финансировать обучение наблюдателей.

«Здесь мы полагаемся на помощь волонтеров, в том числе экспертов. Мы предполагаем, что региональные избирательные комиссии нам в этом помогут», — цитирует ТАСС слова Максима Григорьева.

Член ОП пояснил, что региональные избиркомы организуют обучение членов участковых избирательных комиссий.

«У нас в большинстве регионов есть договоренность, что вот в этом обучении одновременно будут присутствовать представители общественных организаций, волонтеры», — отметил он.

Заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан также отметил, что в Общественной палате РФ открыты к сотрудничеству с любыми организациями, в том числе движением в защиту прав избирателей «Голос».

"У нас нет никаких ограничений, мы открыты к сотрудничеству с любыми организациями», — сказал он, отметив, что представители «Голоса» участвовали в «нулевых чтениях» ОП, посвященных законопроекту об общественном наблюдении на президентских выборах.

Максим Григорьев подчеркнул также, что ОП РФ разработан так называемый золотой стандарт наблюдения — перечень требований к наблюдателям, который может быть дополнен различными НКО.

Координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев сказал в свою очередь, что ассоциация приглашает к сотрудничеству любые наблюдательские организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Госдума приняла на заседании во втором, основном, чтении проект закона, которым разрешается направлять наблюдателей от Общественной палаты РФ на выборы главы государства, а также устанавливать видеонаблюдение при подведении итогов голосования в территориальных избирательных комиссиях.

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