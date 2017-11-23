Кострома, 23 ноября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Средняя номинальная зарплата по Костромской области в сентябре 2017 года составила 23 593 рубля, увеличившись, по сравнению с прошлым годом, на 4,6%. Свежие статданные опубликовал Костромастат.

Evgeny Деньги

Реальная заработная плата (рассчитывается с учетом налогов и сборов) костромичей на протяжении 9 месяцев колебалась, несколько раз падая на 3−4% ниже прошлогоднего уровня. В сентябре, по сравнению с сентябрем 2016 года она оказалась выше на 1,9%.

Среди работников социальной сферы и науки в тройку самых высокооплачиваемых профессий Костромской области, в период с января по сентябрь 2017 года, входят:

Врачи . Средняя зарплата за текущий год — 37 108 рублей.

. Средняя зарплата за текущий год — 37 108 рублей. Преподаватели ВУЗов — 35 778 рублей.

— 35 778 рублей. Научные сотрудники — 36 263 рубля.

В числе наиболее низкооплачиваемых професий оказались:

Младший медицинский персонал — 12 484 рубля.

— 12 484 рубля. Социальные работники — 16 488 рубля.

16 488 рубля. Работники культуры — 17 070 рублей.

Вопрос нехватки кадров и повышение зарплат медицинским работникам сегодня, 23 ноября, подняли на пленуме профсоюзов работников здравоохранения Костромской области.

«Мы стараемся не отставать от других регионов. Пока не можем строить новые больничные корпуса, дома для медработников, но мы к этому стремимся, потому что этот вопрос — первой важности. Второй — повышение заработной платы младшему, среднему, врачебному персоналу. Об этом говорит и Президент РФ. На местах мы тоже решаем, как лучше сделать так, чтобы основная зарплата (оклад) наших работников была достойной, а не повышалась за счет стимулирующих выплат, поскольку зарплата в таком случае не будет стабильной», — сообщил председатель костромского профсоюза работников здравоохранения Павел Лебедько.

Над решением кадрового запроса работает и Костромская областная Дума. В 2018 году в регионе планируется запустить пилотный проект «Кадры под заказ».

«Экономика должна давать учреждениям образования заказ на кадры для конкретных отраслей и предприятий», — считает председатель Думы Алексей Анохин.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области практикуется новый подход к профессиональной ориентации школьников. В 23 из 27 школ ведется допрофессиональная подготовка учащихся. 25 тысяч студентов учатся по более чем 250 профессиям, специальностям и направлениям подготовки. За последние годы открыто около 30 новых программ подготовки кадров. Среди них — «Технология мяса и мясопродуктов», «Управление эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

Отметим, что уровень безработицы в области снизился по сравнению с прошлым годом. В 2017 году на учете в службе занятости зарегистрировано 8016 человек, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. По уровню безработицы Костромская область в рейтинге регионов ЦФО состоит в шестерке лучших.

Повышение зарплат в сентябре зафиксировано по всей территории России. По данным Росстата сентябрьская среднемесячная зарплата россиянина составила 38 083 рубля, это на 6,2% выше прошлогоднего показателя.