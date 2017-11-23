Москва, 23 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ могут сократить свое присутствие в Сирии с учетом договоренностей России, Турции и Ирана, заявил 23 ноября журналистам глава Генштаба Валерий Герасимов.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По его словам, возможное сокращение военной группировки в Сирии может произойти только с учетом договоренностей глав России, Ирана и Турции, которые обсудили ситуацию в Сирии 22 ноября в Сочи.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сказал РИА Новости, что сокращение может произойти после проведения Конгресса национального диалога в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в ходе саммита лидеров стран-гарантов деэскалации конфликта в Сирии — России, Ирана и Турции в Сочи была достигнута договоренность о проведении Конгресса национального диалога.

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К диалогу в рамках Конгресса приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп в Сирии, а также официальный Дамаск и представители оппозиции.