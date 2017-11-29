Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. 16 ноября начальник американской военной миссии в России Джонсон обратился к начальнику Генерального штаба Духонину со следующим заявлением:

Дядя Сэм и его союзники. Плакат 1917 года

«В дополнение к моему письму от 12 ноября 1917 г. относительно выдержки из газетных сообщений из Америки я желаю заявить, что мое письмо не должно быть истолковано как указание, что мое правительство высказалось или может высказаться относительно предпочтения успеха в России какой-либо политической партии или части населения. Американцы питают величайшую симпатию ко всему русскому народу в той сложной обстановке, в которой русский народ сейчас находится, и не желают вмешиваться ничем, кроме помощи, в разрешение каких бы то ни было русских проблем…

Их симпатия простирается на все слои русского народа. Их представители здесь теперь осведомлены, что никакая влиятельная часть русского населения не желает немедленного сепаратного мира или перемирия, и нет сомнения, что Россия вполне вправе в том положении, в каком она сейчас находится, поднять вопрос о всеобщем мире…»

Великобританское посольство опубликовало сообщение о том, что нота Троцкого с предложением всеобщего перемирия им получена и передана в Лондон. Однако, посольство не может отвечать на ноты правительства, не признанного Англией. Кроме того,

«правительства, власть которых, подобно великобританскому, исходит непосредственно от народа, не имеют права разрешать вопрос такой важности до окончательного выяснения того, встретит ли намеченное ими решение полное одобрение и поддержку их избирателей».

В сообщении подчеркивается, что нота Троцкого была получена в посольстве через 19 часов после того, как Духонин получил предписание о немедленном перемирии.

По поводу этого сообщения «Известия» и «Правда» на основании сведений, полученных в НКИД, публикуют «разъяснение», в котором, напоминая, что еще 26 октября II съездом Советов было сделано официальное предложение всем правительствам о мире, пишут:

«Несомненно, однако, что СНК не ставил свое обращение к немецким военным властям в зависимость от согласия или несогласия союзных правительств. Не считая себя связанной формальными обязательствами старых правительств, советская власть в своей борьбе за мир руководствуется только принципами демократии и интересами мирового рабочего класса. Но именно поэтому она стремится к всеобщему, а не сепаратному миру».

Опубликована группа тайных договоров и документов, характеризующих политику Временного правительства в отношении войны. В одном из документов (от 23 мая 1917 г.) Терещенко предлагает русским послам за границей «всячески подчеркивать твердую решимость правительства всеми средствами организовать оборону и продолжать войну, для чего будут принесены все нужные средства». По поводу возможности немцев обратиться к Испании за посредничеством о мире Терещенко предлагает послу России в Испании сообщить королю, «что решимость России продолжать войну остается непоколебимой и еще раз была ярко подчеркнута на московском Государственном совещании».

Министр финансов Михаил Иванович Терещенко (1886–1956)

Ввиду неполучения ответа от правительства Англии по поводу освобождения Чичерина и др. русских революционеров НКИД приостановил выдачу разрешений на выезд за границу англичанам (кроме дипломатических агентов и курьеров).

Правительство Австро-Венгрии по радио ответило согласием на ноту СНК о начале мирных переговоров с Россией. Австро-Венгрия подчеркивает, что условия, предлагаемые Россией, являются «подходящей основой для введения в эти (мирные) переговоры».

СНК принял декрет о роспуске Петроградской думы с 17 ноября; новые выборы назначены на 26 ноября согласно особому положению; первое заседание новой думы назначено на 28 ноября, впредь до коего должностным лицам думы предлагается оставаться на своих местах.

СНК поручил Бухарину вести работы по организации Высшего экономического совещания.

Съезд 12-й армии большинством 395 против 123 при 26 возд. высказался за власть советов, одобрил декреты, принятые СНК, и постановил вступить в переговоры о перемирии. Съездом утверждено назначение Позерна комиссаром Северного фронта. В состав Исполкома Совета избрано 45 человек по списку левого блока (большевики и левые с.-р.) и 15 оборонцев.

Сводка наказов делегатам на II Чрезвычайный съезд Ю.-З. фронта в Бердичеве по вопросу о власти представляется в следующем виде: за власть СНК высказалось 150 воинских частей, 2 армии, 2 корпуса, штаб дивизии, 1 гарнизон, ряд тыловых частей; за однородно-социалистическую власть —102 части, 3 корпуса, 1 дивизия, 1 гарнизон. Все наказы требуют немедленной передачи земли земельным комитетам; почти все наказы требуют немедленного заключения перемирия и мира; во многих наказах выставлены требования о рабочем контроле над производством; некоторые наказы требуют возвращения русских частей из Франции, выборности комсостава и т. д.

Петроградские буржуазные и правосоциалистические газеты опубликовали постановление Временного правительства о том, что оно назначает открытие Учредительного собрания на 28 ноября, в 2 часа дня в Петрограде, в Таврическом дворце. Постановление подписано: «министр-председатель — Прокопович, министр юстиции — Малянтович».

Все заключенные в Петропавловской крепости (министры и высшие чиновники царского и Временного правительства) приняли участие в выборах в Учредительное собрание; порядок голосования был установлен совместно с заключенными. Все арестованные выдали расписки в том, что условия голосования были вполне приемлемые.

В Благовещенске первое место на выборах в Учредительное собрание получили к.-д. — 2813 гол., затем с.-р. — 2226 гол., меньшевики — 2177, большевики — 1853 гол.

В Петрограде ВРК предписал штабу Петроградского военного округа демобилизовать призыв 1899 г.

Солдаты на вокзале

ВРК через Рахью (комиссара по делам Финляндии) и Вастена (члена исполнительного комитета Гельсингфорсского совета) отправил в Финляндию 1000 револьверов с 75 тысячами патронов к ним и 650 винтовок с 50 тысячами патронов.

На Петроградской конференции фабзавкомов велись прения по вопросу о проведении в жизнь декрета о рабочем контроле. Анархо-синдикалисты Терентьев, Гринев, Шатов, Блейхман, Климов высказались против декрета, считая, что никакой контроль со стороны рабочих не осуществим до полной реквизиции всех предприятий и передачи их в руки рабочих. По их мнению, декрет не революционен, он ставит рабочих в положение сторожей капиталистов, охраняющих хозяину поступление определенного процента прибыли. Все они высказываются против участия профсоюзов в проведении этого декрета и за немедленную отмену собственности на фабрики и заводы.

В защиту декрета выступили Скрыпник, Дербышев, Антипов, Козицкий, Туманов, Щербат, доказывавшие, что декрет подготовляет для рабочих переход к социалистическому строю, что дальнейшие мероприятия зависят от активности самих рабочих масс и что декрет есть первый шаг на пути к переходу фабрик и заводов в руки рабочих.

В результате прений была принята резолюция Скрыпника, одобряющая декрет и призывающая профсоюзы и фабзавкомы к проведению его в жизнь.

Затем были произведены выборы в Центральный совет профсоюзов и делегации в Донбасс для выяснения вопроса о снабжении Петрограда топливом.

Запасы хлеба в Петрограде, считая по ¾ фунта в день на человека, имеются на шесть дней.

Во время заседания Петроградской городской думы (до роспуска) в зал заседания явились представители рабочих семи фабрик и заводов и огласили резолюцию пославших их рабочих с требованием роспуска думы за ее контрреволюционную работу и призыв к саботажу. На замечания городского головы о том, что рабочие введены в заблуждение, что их обманывают, делегаты заявили: «Вы сами лжете, мы в этом уже убедились».

По инициативе гвардейского Егерского полка состоялось собрание представителей Петроградского гарнизона, вынесшее резолюцию протеста против забастовки служащих в министерстве продовольствия и требующее лишить их продовольственных карточек, квартир и жалованья; бастующих служащих предлагается отправить в армию, а их места заменить солдатами, которые бы работали там бесплатно. Далее собрание приветствует слияние ВЦИК Советов р. и с. депутатов с ЦИК Советов крестьянских депутатов.

Петроградский гарнизон

На крестьянском съезде провинциальные делегаты в своих выступлениях резко критикуют действия старого состава ЦИК советов крестьянских депутатов. Выяснилось, что многие крестьянские советы на местах не подчинялись ЦИКу и издавали свои законы, регулировавшие земельные дела в согласии с настроением беднейшего крестьянства.

Большинство делегатов приветствует декрет о земле, изданный II съездом Советов.

По предложению Андреева постановлено 15 ноября, день совместного заседания с ВЦИКом советов, считать «днем братского единения русской демократии».

Попытка некоторой части левых с.-р. снова пойти на соглашение со старым исполнительным комитетом путем предоставления ему права участия в мандатной комиссии съезда, благодаря энергичным возражениям большевиков, не удалась. По настоянию большевиков право участия в мандатной комиссии предоставлено только тем членам исполнительного комитета, которые признают полномочия Съезда.

Под председательством Смидовича состоялось заседание Исполкома Московского совета р. и с. депутатов с участием представителей районных дум и районных ВРК, на котором обсуждался доклад Шефлера о продовольственном положении Москвы. Выяснилось, что в обмен на мануфактуру можно на местах получить значительные запасы продовольствия. В числе принятых мер исполнительный комитет утвердил временное прекращение продажи мануфактуры в Москве.

Московский городской продовольственный комитет в воззвании к населению, предупреждая о возможности в ближайшее время «серьезных и тяжких испытаний в деле продовольствия», заявляет, что не в силах сам справиться с работой, и призывает население к оказанию содействия. В настоящее время имеется: капусты и картофеля на два месяца; сахара, масла, мяса — едва на две недели; хлеба — на шесть дней, считая ½ фунтовую норму, крупы нет вовсе. Эти запасы принадлежат городу, гарнизону и части окружающих, еще более голодных, губерний.

Московский губисполком избрал Штейнберга (лев. с.-р.) комиссаром по управлению губернией. Председателем президиума солдатской секции Московского совета избран Будзинский (б-к).

Совещание представителей Московско-Курской, Нижегородской, Мурманской и Окружной ж. д. единогласно приняло резолюцию, в которой осуждает тактику Викжеля и заявляет об организации «Свободного союза железнодорожников-социалистов», который должен стать на защиту новой власти.

В Чите организован комитет защиты революции, ставящий себе целью не допустить подавления петроградского восстания, противодействовать возвращению Временного правительства, а также созыв в срок Учредительного собрания.

В связи с декларацией Великобритании о предоставлении Палестины евреям, в Одессе состоялась многолюдная демонстрация еврейского населения, во время которой с речами выступали английский и американский консулы и депутат Одессы в Учредительное собрание Грузенберг (сионист).

Представители демократических организаций Херсона заявили Одесскому ВРК, что уполномочившие их организации не признают власти ни ВРК, ни Украинской рады. Херсон решил образовать свой губернский совет народных комиссаров впредь до созыва съезда демократических организаций Херсонской губернии 27 ноября; последний решит вопрос о признании той или иной власти.

Духонин уведомил Каледина, что им отдано распоряжение о недопущении моряков черноморских отрядов к Ростову.

Революционные матросы

На заседании ПК РСДРП (б) Бокий сообщил о мероприятиях в связи с декретом СНК о роспуске думы и назначении новых выборов на 26 ноября. Им было высказано предположение о возможности, в связи с роспуском думы, приостановки работы водопровода, электростанции и других предприятий городской думы.

Слуцкий докладывает о вопросах «мира, власти и значения нашей партии». Прения были посвящены почти целиком тактике партии в связи с мирными переговорами. Выступали: Орджоникидзе и Равич защищали точку зрения Ленина; Нарчук, полагая, что придется вести войну с Англией и САСШ, заявляет, что Россия с ними не справится.

«Мы заключаем теперь мир с Гинденбургом, а не с немецким народом… С нами случится то же, что и с эсерами: мы потеряем авторитет, потому что не платим по векселям, которые выдали (вместо мира — война). Мы теперь плачемся, что меньшевики и с.-р. нас саботируют, и это является нашим оправданием, но если бы не это, мы лопнули бы, ибо не исполнили бы те обещания, которые мы давали раньше».

Фенигштейн по поводу коалиции с левыми с.-р. заявляет:

«Из партии пролетариата мы стали партией выполнения национальных задач — и, следовательно, сошли с правильной линии. Мы были партией борьбы за мир. Говорить о революционной войне мы не могли, иначе потеряли бы массы. Сейчас говорить о революционной войне, если быть марксистом, — трудно. А потому все, что будет предпринято нами сейчас, — будет набатом, который станет будить социалистическую революцию».

В исполнительную комиссию ПК избраны: Бокий (21 гол)., Молотов (20 гол.), Равич (19 гол.), Володарский (18 гол.), Слуцкий (18 гол.), Орджоникидзе (16 гол.), Фенигштейн (16 гол.), Косиор (15 гол.), Лацис (13 гол.).