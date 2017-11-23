Нью-Дели, 23 ноября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. ВВС Индии впервые осуществили запуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты BrahMos с истребителя-бомбардировщика Су-30МКИ, сообщает 23 ноября пресс-служба минобороны Индии.

One half 3544 БраМос

Испытания ракеты, разработанной совместно с российскими специалистами, признаны успешными, она поразил надводное судно в Бенгальском заливе, послужившее учебной целью.

Индийское военное ведомство подчеркивает, что ВВС Индии являются первыми в мире, имеющими противокорабельную ракету такого класса.

Сверхзвуковая ракета BrahMos массой 2,5 тонны поражает цели со скоростью 2,8 Маха на расстоянии до 400 км.

Как сообщало ИА REGNUM, сверхзвуковые ракеты BrahMos разработаны специалистами совместного российско-индийского предприятия на основе технологии созданной в СССР «НПО Машиностроения» сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Яхонт».