Москва, 23 ноября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В Вашингтоне оскорбили память погибших в результате голода в Советском Союзе в 1930-х годах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, комментируя представленную ранее в палате представителей Конгресса США резолюцию по поводу 85-й годовщины «Голодомора на Украине».

Голод в СССР в 1932-1933 гг

В частности, в заявлении говорилось, что «политика советского государства была направлена лишь против украинцев».

«В Вашингтоне таким образом оскорбили память погибших, среди которых были представители многих народов, которые населяли Советский Союз», — заявила Захарова.

«Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные… Я бы позволила себе сказать проще: просто начать изучать исторические данные. Тут уже не о внимательности говорится. Уже надо ставить вопрос о том, что, в принципе, делая подобные заявления, люди практически не знают фактуры», — подчеркнула дипломат.

По её словам, если в Госдепартаменте, наконец, начнут читать исторические документы «хотя бы в пересказе», это позволит избежать многих абсурдных заявлений, «которые идут просто вразрез с реальностью».

Критически высказалась официальный представитель МИД РФ и в отношении киевских властей — на Украине 25 ноября отметят день памяти жертв так называемого Голодомора.

«В Киеве пытаются представить эти события как «геноцид украинского народа». Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный и антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, когда так подаётся тема, цель одна — посеять раздор между народами России и Украины», — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что в начале 1930-х годов голод, возникший в результате засухи и коллективизации, охватил не только Украину, но и Белоруссию, Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь и Южный Урал. По разным оценкам, в результате голода погибли от двух до восьми млн человек.

«Эти события являются общей трагедией русских, украинцев, казахов, других народов страны. И, конечно, крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории Советского Союза», — заявила Захарова.

«Все разговоры о некоей целенаправленной политике уничтожения украинской нации противоречат историческим фактам и являются циничной спекуляцией на памяти миллионов жертв просто в угоду политическим интересам», — подчеркнула она.