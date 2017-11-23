Нижний Новгород, 23 ноября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Смарт Сити» пообещал, что участок, на котором находится недостроенный жилой комплекс, будет передан из федеральной собственности в областную. После этого будет начат поиск нового застройщика.

Андрей Репин ИА REGNUM Дольщики пытаются привлечь внимание к своей проблеме

По словам Никитина, соответствующее распоряжение правительства России уже «на выходе».

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«Участки, которые планируется передать Нижегородской области, — это земля, которую Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило ООО «Квартстрой Центр» для дальнейшей застройки. После остановки работ «Квартстроем» АИЖК эти земли изъяло. Средства, которые необходимы на достройку комплекса, невозможно взять из облбюджета. Поэтому, получив участки в собственность, мы будем искать нового застройщика. Параллельно будем делать проектную документацию, в том числе по инфраструктуре», — заявил Никитин.

В ходе встречи также стало известно, что в ближайшее время в Нижегородскую область приедет руководитель АИЖК Александр Плутник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минстрой РФ предложил обманутым нижегородским дольщикам, пострадавшим при строительстве ЖК «Новинки Смарт Сити», объединиться в НКО.

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В свою очередь НКО должна будет выбрать нового подрядчика для достройки домов. Одновременно с этим правительству Нижегородской области будут переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности. После того, как эти участки будут проданы, средства должны быть направлены на достройку домов.

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Дольщики опасаются объединяться в НКО, так как считают, что в этом случае им придется достраивать дома исключительно за свой счет — неизвестно, в каком объеме и в какие сроки будут поступать деньги от областного правительства.