Воронеж, 23 ноября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Строительство парогазовой установки мощностью 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 (ПГУ-223) завершится до конца 2018 года, а уже в начале 2019 года мощность ТЭЦ будет увеличена. Об этом говорилось 23 ноября на встрече губернатора Алексея Гордеева с генеральным директором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

KlaughTs Вид на Воронежскую ТЭЦ-1

Глава региона подчеркнул важность этого объекта. Гендиректор «Квадры» заверил, что строительство ПГУ-223 значится во всех планах компании. Работы на площадке ее возведения ведутся активно — сейчас в них задействованы 220 человек, но в дальнейшем число специалистов планируют увеличить до 600. Ход строительства находится под постоянным контролем — в том числе и посредством видеокамер, размещенных на объекте.

Сазонов отметил, что ПГУ готовится к сдаче в эксплуатацию к концу 2018 года, в начале 2019 года начнет генерировать электроэнергию в полном объеме.

В конце этого года или в начале 2018-го Алексей Гордеев и Семен Сазонов планируют посетить объект, чтобы оценить ход строительства.

Отметим, что проектные работы по строительству на базе Воронежской ТЭЦ-1 современной парогазовой установки мощностью 223 МВт начались в 2012 году. Объем инвестиций оценивался в сумму около 9 млрд рублей. Добавим, что в 2010 году компания ввела в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 115 МВт на Воронежской ТЭЦ-2.