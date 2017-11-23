Москва, 23 ноября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что власти России готовы к конструктивному диалогу в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций относительно создания нового механизма ООН — ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление сделала сегодня, 23 ноября, на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Минобороны России Сирия

Она подчеркнула, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу в Совбезе ООН для создания нового совместного механизма расследования (СМР) ООН — ОЗХО, но старый механизм показал свою нежизнеспособность.

«На данном этапе речь могла бы идти только о создании качественно новой структуры, которая при осуществлении следственных действий неукоснительно бы руководствовалась правилами и процедурами, определёнными конвенциями запрещения химического оружия», — сказала Захарова.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что новому механизму пришлось бы поработать над уже допущенными ошибками. В первую очередь речь идёт о дополнительных расследованиях по меньшей мере двух инцидентов в Сирии.

Захарова дала понять, что Москва была бы готова к заинтересованному и конструктивному диалогу по этому вопросу с партнёрами в Совете Безопасности ООН, но при условии, что обозначенные российской стороной «красные линии» будут учтены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) прекратил свою работу, так и не добившись каких-либо вменяемых результатов.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что СМР занимается не тем, для чего его создали, а подтасовкой фактов с целью очернить сирийские законные власти.

Эксперты СМР так и не съездили на места инцидентов с химическим оружием в Сирии, а вместо этого взяли материалы неправительственных организаций, напрямую связанных с боевиками в Сирии, и выдали их за свою работу. В этих материалах, естественно, вся вина сваливается на Башара Асада и его правительство.