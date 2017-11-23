Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 ноября, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области мэрия отчиталась о завершении работ по благоустройству двора домов 11 и 12 на улице Красноэховской по губернаторскому проекту «Решаем вместе.» На сайте проекта работы обозначены как завершенные, однако реальная картина шокирует. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Власова ИА REGNUM «Благоустроенный» двор в Переславле-Залесском

Во дворе должны были установить хоккейную коробку, а также благоустроить придомовую территорию, работы должны были быть завершены до 30 октября. Сообщение о том, что это произошло, было опубликовано в местной газете. На фотографиях можно видеть, что в результате работы тяжелой техники земля изрыта колесами, лежат кучи веток и грунта. Частично построена хоккейная коробка, которая сейчас фактически плавает в огромной луже. Двор превращен в непроходимое болото, родители боятся отпускать детей гулять.

«Подрядчик очень долго не выходил на объект. В итоге бетонная площадка заливалась уже в отрицательную температуру, что сказалось на качестве. С проектом мне не удалось ознакомиться, но никакого дренажа по факту нет, а плита в воде наполовину. Необходимо срочно провести работы по отведению воды из-под плиты иначе с наступлением морозов бетон треснет. Я нахожусь в постоянном контакте с Денисом Усмановым, директором МКУ «Центр развития», с которым были достигнуты договоренности по вывозу мусора, планировке, освещению, водоотведению и возможности положить асфальт. После этих мероприятий появится возможность установить хоккейную коробку. Пока реализована только бетонная плита. Понятно, что сроки не выдержаны, но диалог есть и жители надеются, что дело будет доведено до конца в этом году.», — рассказал Михаил Муленков, представитель управляющей компании «Белая линия», которая обслуживает дома на Красноэховской улице.

Жители дома возмущены. Активная переславна Галина Викторовна, которая и прочитала заметку в газете о том, что работы в их дворе завершены, негодует.

«Почему не приехали к нам перерезать ленточку и открывать двор? Не захотели в лужах фотографироваться? Мы уже давно не видим у нас представителей администрации. Зато как нам красиво всё рассказывали, когда мы весной голосовали за проект. В итоге получилось, что детские площадки из проекта исчезли, место установки коробки перенесли в низину, и теперь ее заливает водой. А если мы пытались делать замечания рабочим, то нам грубо отвечали: «Не нравится — вообще ничего делать не будем». Когда доделают двор, мы не знаем. Нам обещали еще освещение, потому что как же дети будут играть в хоккей в темноте?» — сказала жительница Переславля Галина Викторовна.

В проектном офисе «Решаем вместе» пояснили, что, действительно, администрация Переславля-Залесского подала пакет документов по двору на Красноэховской улице, и документы переданы на оплату. Статус объекта на карте проекта переведен на «работы завершены». Стоимость работ по контракту составляет 1,2 млн рублей. По поводу фотографий, сделанных во дворе, в офисе сказали, что у них другие фотографии. В офис поступают жалобы жителей на качество реализации проекта по этому объекту, и он взят на контроль.