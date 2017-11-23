Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Переименовать станцию метрополитена «Девяткино», расположенную на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в «Менделеевскую» петербургские власти не смогут. Согласно действующему постановлению городского правительства, станции можно вернуть лишь историческое название. Об этом сегодня, 23 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по культуре Петербурга.

A.Savin Станция метро «Девяткино»

Вопрос переименования станции в «Менделеевскую» может быть рассмотрен Топонимической комиссией города, однако и там эта идея вряд ли найдет поддержку. Тем более что решения комиссии носят рекомендательный характер, и решение остается за правительством Санкт-Петербурга.

«Я могу сказать, что никакого повода к переименованию станции «Девяткино» нет и быть не может. В своё время ей как раз вернули название «Девяткино», чтобы железнодорожная станция и станция метро имели одно и то же название. К юбилею комсомола, когда был 1978 год, партийные органы решили переименовать «Девяткино» в «Комсомольскую», но сейчас говорить о серьезности предложения о переименовании в «Менделеевскую» не приходится», — поделился мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.

Он добавил, что комиссия, конечно же, рассмотрит письмо областных муниципалов, если получит его, но очень сомневается, что идея депутатов будет поддержана губернатором Петербурга.

До 1992 года указанная станция носила название «Комсомольская».

Ранее стало известно, что совет депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» решил обратиться к Законодательному собранию Ленинградской области и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с инициативой переименования «Девяткино» в «Менделеевскую».

Идею переименования продолжают активно обсуждать местные жители и предлагают не название менять, а жизнь района сделать лучше.

«Желание избавиться от тяжкого наследия ауры Девяткино — единственная причина для переименования. Сделайте так, чтобы вам самим не стыдно было говорить, что вы из «Девяткино», а не таблички меняйте», — пишут возмущенные жители Мурино.

Отметим, в районе станции «Девяткино» проходит также бульвар Менделеева, завершением благоустройства которого явилась установка 5 октября памятника выдающемуся русскому химику Дмитрию Менделееву «Сон Менделеева».

Добавим, завтра, 24 ноября, на заседании Топонимической комиссии Санкт-Петербурга будет обсуждаться возможность возвращения исторических названий Советским улицам, а также улице и площади Восстания.