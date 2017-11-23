Москва, 23 ноября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. МИД РФ направил ноту в Госдепартамент США против украинского сайта «Миротворец», который переехал на американские сервера, заявила 23 ноября в ходе брифинга представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Цуканов М.В Сайт Миротворец

Она сказала, что МИД обратился с требованием отказать ресурсу в американской прописке, так как от деятельности сайта страдают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» попали несколько российских актёров и режиссеров.

Сайт публикует персональные денные публичных лиц — деятелей культуры, искусства, общественности, политиков, ополченцев ДНР и ЛНР, без суда обвиняя их в якобы преступлениях против Украины.

В 2016 году сайт опубликовал персональные данные журналистов, которые были аккредитованы в Донбассе, после чего в адрес работников СМИ стали поступать угрозы. В российском МИДе действия сайта назвали прямым призывом к расправе над журналистами.