Севастополь, 23 ноября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Комплексный инвестиционный проект «Умный Севастополь» стал городским приоритетным проектом. Об этом говорилось на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Суть проекта состоит в интеграции существующих и планируемых элементов информатизации на единой платформе с центром управления городом. Проект включает шесть направлений в сферах безопасности, транспорта, здравоохранения, образования, ЖКХ и туризма. Целью проекта, который внедряется в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», является повышение эффективности государственного управления.

«На сегодняшний день это проектное предложение об объединении и информатизации перспективных направлений. Проекты будут объединены с существующими, чтобы получить цифровую модель города. Дорожная карта предусматривает выход на конкурсные процедуры в августе 2018 года. Ориентировочный срок внедрения — 1,5 года», — сказал глава ГУ информатизации и связи Севастополя Петр Даричев.

По предварительным оценкам, проект потребует 1,2 млрд рублей частных инвестиций. Детализация требуемых средств по разным направлениям проекта станет известна после готовности финансовой модели. Также не исключается возможность привлечения бюджетных средств.

Даричев подчеркнул, что у Черноморского флота «не возникло вопросов, связанных с информационной безопасностью», которые могут пересекаться с городским проектом «Умный Севастополь».

Добавим, что в городе уже внедряется несколько элементов, которые вольются в будущий проект «Умный Севастополь». В августе 2017 года введена в эксплуатацию система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Инвестиции в проект составили 700 млн рублей. Еще два направления находятся в стадии внедрения: организация платных парковок и выпуск электронной карты оплаты проезда в общественном транспорте. Планируемые инвестиции в проект — 133 млн рублей.

«Мы самые первые в России с таким комплексным проектом. Отдельные элементы проекта реализуются в Москве и Ярославле. Мы берем за основу лучшие мировые практики, в частности, Барселоны: там совершили прорыв в развитии цифровых технологий в городе», — сказал Даричев.