Москва, 23 ноября, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Жители московского района Кунцево собираются на третье заседание суда по вопросу незаконного включения их дома в так называемую программу реновации. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября собственница квартиры Ольга Банникова, пятиэтажный дом на Партизанской, 51, к 1 попал в проект в августе 2017 года на основании решения общего собрания собственников (ОСС), проведённого с грубыми нарушениями Жилищного кодекса РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В бубен

Жители считают, что МЖИ и управа Кунцево приняли фальсифицированный протокол. В связи с этим 30 собственников подали иск о признании недействительным решения ОСС. Третье заседание суда состоится 24 ноября.

«Дом первоначально не был в списках, провели непонятное собрание без уведомления должным образом, без очной части. Многие не понимали, что такое реновация, не знали, что к чему. Нас проголосовало меньше 41%, для кворума же нужен 51%. В конце июня на дверях подъездов мы увидели объявление, что дом вошёл в реновацию. Были страшно удивлены и побежали по инстанциям. Прокуратура нам ответила позже, что «ничего не знаем». В МЖИ нам по счастливой случайности удалось сразу же получить копии протокола, пакет документов. Мы сфотографировали и оттуда узнали, что было всего 40%, что был приложен опросный лист, мол, людей до этого спрашивали, и они не против реновации, и постановление Собянина, что все, кто промолчал, тоже оказались за, поэтому у них получился 100%-ный кворум», — пояснила Ольга Банникова.

Отметим, как в июне 2017 года заявил мэр Москвы Сергей Собянин, столичные власти изменили порядок проведения голосования жителей домов по программе реновации. Согласно уточнённым правилам, голоса «молчунов» должны были учитываться пропорционально голосам собственников или нанимателей других квартир, поданным «за» или «против» включения дома в данную программу.

Добавим, по словам Ольги Банниковой, на первых двух судебных заседаниях по дому в Кунцево ни ответчики, ни органы власти не предоставили доказательств того, что большинство жителей проголосовали за вхождение в программу реновации. Сейчас в суде ожидают представителя МЖИ с разъяснениями данного вопроса.

Пятиэтажка на улице Партизанская, 51, к 1 — крепкий кирпичный дом, построенный в 1962 году для персонала Загородной больницы. Район отличают просторные зелёные дворы, где удобно гулять родителям с детьми и пенсионерам. Жители хотят сохранить дом и поддерживают иск, надеясь на справедливые выводы суда.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с аналогичной ситуацией столкнулись жители района Тушино. Дом №5 по Циолковской улице (граница районов Тушино и Покровское-Стрешнево) попал в программу реновации по спискам недействительного собрания, которое провели силами местных коммунальщиков.

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Добавим, накануне Сергей Собянин заявил о возможном расширении программы реновации. Столичный градоначальник подчеркнул, что окончательный список пятиэтажных домов, подлежащих сносу, может быть расширен. Он отметил, что первая программа реновации, включающая пять тысяч домов, будет запущена «в рамках, которые приняты». В соответствии с действующим законодательством, список дополнить нельзя, однако если у москвичей будет такая потребность, в него можно внести изменения.

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