Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Заявление чиновников Ростова-на-Дону о том, что знаменитый книжный развал, расположенный у здания Донской государственной публичной библиотеки, не закроют, было сделано только для того, чтобы успокоить общественность. На самом деле от идеи закрытия букинистической лавки никто отказываться не собирается, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на работников развала.

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«Многие спешили нас поздравить: мы отстояли развал! Увы, радость преждевременная. Слова господина Тихонова (председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации Ростова-на-Дону — прим. ИА REGNUM ) иначе как издевательством назвать нельзя. Да, нас «не убирают», просто мы должны очистить территорию, вывезти все книги (150 тысяч экземпляров), а потом нам разрешат участвовать в торгах. Если мы выиграем, дадут аж 22 кв. м, то есть коробку 4,5 на 5 метров, даже чуть меньше. На ней наши книги не разместятся. Это предложение равносильно полному уничтожению», — распространили сообщение букинисты.

Работники развала заявили, что сбор подписей под обращением, которое будет направлено губернатору Ростовской области Василию Голубеву, продолжится. Если мнение сотен горожан региональные власти пропустят мимо ушей, то букинисты намерены идти дальше.

Напомним, на этой неделе стало известно, что излюбленное место ростовских книголюбов оказалось под угрозой закрытия. Причина найдена. Как сообщает газета «Ростов официальный» (официальное издание администрации Ростова-на-Дону), оказалось, чиновников не устроил внешний вид конструкции, что не подобает городу-организатору чемпионата мира по футболу. Но при этом, сетуют букинисты, взамен существующей книжной лавки территорию или помещение чиновники предоставлять отказываются. Только на определённых условиях.

Стоит напомнить, что в 2013 году организаторы букинистической лавки мечтали о создании книжного парка.

«Администрация района не против выделить нам ранее обещанный участок позади библиотеки. Однако придётся всё-таки соблюсти формальности и принять участие в конкурсе. Думаю, благодаря поддержке общественности мы его выиграем. Пока всё складывается очень радужно», — цитирует портал donnews.ru одного из руководителей книжного развала. Но воз и ныне там.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, много лет на книжном развале можно недорого приобрести редкие книги, произведения классиков, здесь устраивают литературные вечера.