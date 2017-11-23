Тамбов, 23 ноября, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе рабочего визита в Тамбовскую область проинспектировал реализацию программы развития моногородов в Котовске, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Nikitin.tambov.ru Игорь Шувалов высоко оценил развитие Котовска как моногорода

22 ноября в Тамбовской области с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Он принял участие в специальном этапе национальной премии «Бизнес-успех», который прошел в Котовске, а также посетил ряд социально значимых объектов, строительство и реконструкция которых проходит в рамках программы развития моногородов.

Котовск — монопрофильный муниципалитет Тамбовской области, где в рамках программы развития моногородов реализуется ряд проектов. Игорь Шувалов познакомился с работой инвестиционных приемных, организованных в рамках форума, и осмотрел выставку, посвященную проектам, которые реализуются в Котовске.

Вместе с руководителем региона Александром Никитиным и главой Котовска Алексеем Плахотниковым первый вице-премьер оценил изменения, которые произошли в городской клинической больнице Котовска. С января 2017 года эта медицинская организация стала участником программы «Комплексное развитие моногородов». На создание комфортной среды для посетителей поликлиники направлено 3,9 миллиона рублей. На эти средства реконструирована входная группа, организована работа «открытой» регистратуры, зоны ожидания, обеспечена «доступная среда» для маломобильных посетителей.

В рамках программы «Комплексное развитие моногородов» лечебное учреждение получит современный автомобиль скорой медицинской помощи. Кроме того, проводится обучение специалистов по наиболее востребованным специальностям. Для пациентов организована возможность предварительной записи к врачам. «Все очень современно и симпатично. Отношение к людям надо менять, оно должно быть более дружелюбным», — отметил Игорь Шувалов.

Еще одним объектом, который посетил первый вице-премьер, стало предприятие ООО «Котовские неваляшки» — единственное в России, которые выпускает игрушки-неваляшки. Знакомые с детства игрушки не оставили Игоря Шувалова равнодушным. Он заметил, что у этой продукции большой экспортной потенциал. Кроме того, в следующем году Россия принимает чемпионат мира по футболу и неваляшки в форме футболистов и футбольных мячей наверняка вызовут большой интерес среди болельщиков из разных стран мира.

Игорь Шувалов подчеркнул, что развитию малого бизнеса в моногородах нужно уделять больше внимания, поскольку он создает новые рабочие места и точки роста.

Далее первый вице-премьер проинспектировал ход реализации федеральной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он посетил один из трёх многоквартирных домов, в которых для сирот по госконтрактам приобретено 33 квартиры.

Развитие моногородов находится под пристальным вниманием президента России Владимира Путина и правительства РФ. Созданный на федеральном уровне Фонд развития моногородов оказывает бюджетам регионов поддержку по софинансированию затрат на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях.

Глава региона Александр Никитин считает, что комплексный подход к решению проблем моногородов, а также грамотное использование мер государственной поддержки позволит найти конкурентные преимущества таких территорий. Работу тамбовского губернатора и главы Котовска в этом направлении Игорь Шувалов оценил очень высоко, поставив в пример другим регионам.