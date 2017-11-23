Хараре, 23 ноября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Бывший президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе получил иммунитет от судебного преследования. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Kremlin.ru Президент Зимбабве, председатель Африканского союза Роберт Мугабе

Сообщается, что дарование Мугбе иммунитета от судебного преследования было одним из условий его отставки.

Напомним, Мугабе покинул пост президента Зимбабве 21 ноября. До этого он бессменно руководил страной 37 лет. Ожидается, что 24 ноября в должность президента Зимбабве вступит бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.

Уточняется, что для Мугабе было крайне важным, чтобы ему гарантировали безопасность пребывания в стране, так как он не хочет бежать за пределы Зимбабве. Утверждается, что безопасность была также гарантирована всей его семье и супруге Грейс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября зимбабвийские военные взяли в стране власть и отправили Мугабе под домашний арест. К этому их подвигли очередные чистки в рядах руководства Зимбабве, которые затеял Мугабе для того, чтобы сделать свою жену Грейс вице-президентом. По неподтвержденным данным, чистки Мугабе затеял под влиянием Грейс. В частности, в отставку был отправлен вице-президент Мнангагва, который был вынужден бежать в соседнюю ЮАР. Также в отставку было отправлено множество офицеров армии.

Мугабе пытался вернуть себе контроль над ситуацией, но вынужден был признать поражение после того, как правящая партия инициировала против него процедуру импичмента.

Власти Зимбабве предоставят Мугабе полный пенсионный пакет, включая денежное пособие, жилье и медицинскую страхову. В ближайшее время Мугабе отправится в Сингапур, чтобы поправить здоровье после пережитого стресса.