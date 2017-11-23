Ярославль, 23 ноября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. 82 ярославские семьи до сих пор не могут получить жилье в доме, который якобы был сдан месяц назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из участниц долевого строительства Марина Антонова.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Дом на ул. Пашуковской в Ярославле

Дом на улице Пашуковской, 3 ЗАО «Ярстрой» строит уже 10 лет. Дом имел готовность 97% и правительство Ярославской области решило помочь его достроить. Областные и городские власти договорились, что дом достроит принадлежащее мэрии Ярославля АО «Горстройзаказчик». За это ему ЗАО «Ярстрой» отдал 5 квартир.

В октябре власти заявили о завершении работ и сдаче дома. Сообщения об этом были размещены на сайте регионального правительства и на странице губернатора в соцсети.

«82 семьи обманутых дольщиков празднуют новоселье. Рад за каждую семью, которая сегодня получила ключи от своих квартир. Людям пришлось ждать их много лет», — написал в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Однако оптимизм губернатора дольщики не разделили. Ни ключей, ни документов на квартиры они не получили до сих пор.

«С помпой перерезали ленточку, разбили бутылку шампанского, поздравили нас. Телевидение сообщило, что дом достроен и дольщики счастливы. Председатель правительства Дмитрий Степаненко нам пообещал, что через две недели мы все получим ключи. Но гендиректор ЗАО «Ярстрой» в этом срок нам акты передачи квартир не подписал. Потом прошло еще несколько недель, и ничего не изменилось. На гендиректора пытались выйти мы, правительство области, но он трубку не берет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM участница долевого строительства Марина Антонова.

Дольщики узнали, что ЗАО «Ярстрой» является банкротом и они очень боятся, что он рассчитается с долгами, продав их квартиры.

«Мы нашли генерального директора ЗАО «Ярстрой». С понедельника он начнет выдвать акты приема квартир дольщикам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента организации строительства мэрии Ярославля Тамара Речкина.

Дольщики с сомнением восприняли эту новость, поскольку власти уже не раз переносили сроки решения проблемы.