Ереван, 23 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Ереван будет приветствовать вступление Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или предоставление ему статуса наблюдателя, если Баку снимет блокаду Армении и прекратит враждебные действия, заявил сегодня, 23 ноября, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на брифинге после заседания правительства.

tengrinews.kz Лидеры стран-членов ЕАЭС

Он напомнил, что даже для получения статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе существует положение договора о Союзе, который устанавливает: статус наблюдателя при Союзе не может получить государство, действия которого способны нанести ущерб интересам Союза и государств-членов.

«Посему присоединение Азербайджана к ЕАЭС либо получение этой страной статуса наблюдателя будет приветствоваться и с нашей стороны, если Азербайджан выполнит обязательства, которые установлены как для государств-членов, так и для наблюдателей. А это означает снятие блокады, отказ от враждебных действий в отношении Армении и отказ от армяноненавистничества», — заявил замглавы МИД Армении.

20 ноября в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об экономическом потенциале ЕАЭС, сказал: «ЕАЭС — это открытое интеграционное объединение, оно создавалось не по тем принципам, которые, например, были заложены администрацией Обамы в проект Транстихоокеанского партнерства, когда выборочно пригласили 11 стран, а другим сказали, чтобы пока подождали, пока сами не договорятся, а потом на их условиях уже можно будет присоединяться.

Когда создавался ЕАЭС, мы никогда не говорили, что сейчас договоримся втроем (вчетвером, впятером), а потом остальным будем диктовать. У нас с самого начала открытое объединение. Будем приветствовать новых членов. К работе ЕАЭС присматривается Таджикистан, ряд других заинтересованных стран, в т.ч. не обязательно из числа государств СНГ. Будем рады и готовы приветствовать в этих рядах Азербайджан. Сейчас прорабатывается возможность учреждения института наблюдателей при Евразийской экономической комиссии"․

6 октября советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване сказал, что для мира и взаимопомощи на Кавказе нужно и Азербайджан интегрировать в ЕАЭС.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть решён карабахский конфликт, если и Азербайджан войдёт в состав ЕАЭС, Глазьев сказал:

«Я уверен, что если мы сформируем единое экономическое пространство, то у нас между предприятиями, между людьми возникнет долгосрочное сотрудничество, наши деловые круги делают совместный бизнес, у нас начнёт укрепляться взаимное доверие, экономика начнёт идти впереди политики. Если экономика начинает идти впереди политики, возникают дополнительные возможности для решения казалось неразрешимых политических проблем. ЕАЭС значит по меньшей мере снятие таможенных границ. Чем меньше будет у нас границ, тем больше будет возможностей для работы».

В этой связи он отметил, что решение о вхождении Азербайджана в Евразийский экономический союз будет зависеть в том числе от Армении.

«ЕАЭС открыт для всех участников, и в данном случае решающее слово будет, конечно же, за Арменией, потому что мы решения принимаем консенсусом. Раз Армения вошла в Евразийский союз, то Армения имеет возможность», — сказал Глазьев.