Москва, 23 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Провокации, попытки отстранить спортсменов от Олимпиады-2018, сорвать ЧМ по футболу — 2018 и другие инсинуации имеют цель привести общество в движение в период перед президентскими выборами в России, подорвать доверие к государственной власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Парламентарий уверен, что Россия не должна сидеть сложа руки.

«Все отстраненные спортсмены будут обжаловать решения МОК в CAS, остальные — активно готовиться к предстоящей Олимпиаде. Также уверен, что чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России на высоком организационном уровне. Нельзя позволить испортить этот праздник спорта, дружбы и справедливого духа соперничества», — полагает парламентарий.

Сложившаяся ситуация позволила депутатам по-новому взглянуть на российское законодательство, продолжил он.

«Мы уже реформировали систему борьбы с допингом на законодательном уровне. Сейчас предлагается наделить большей независимостью профессиональные спортивные лиги (НПСЛ). Такой законопроект на днях я совместно с депутатами всех фракций внес на рассмотрение Госдумы», — добавил Дегтярев.

В случае принятия закона на независимые лиги не будут распространяться требования, нормы и регламенты международной федерации. Соответственно, НПСЛ сможет руководствоваться в своей деятельности исключительно своими регламентами, в том числе устанавливать обязательные условия к контрактам между игроками и клубами, включая компенсацию за расторжение контракта, заключил глава комитета Госдумы.