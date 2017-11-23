Аудитория ИА REGNUM определила лучший проект стелы на въезде в Ярославль
Ярославль, 23 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. По итогам голосования за лучший проект стелы на въезде в город Ярославль, которое проходило на телеграм-канале «REGNUM-Ярославль», определился абсолютный лидер. Наибольшее количество голосов набрал проект Ивана Леонтьева.
Напомним, ИА REGNUM опубликовало эскизы 10 авторских проектов, которые были отобраны по итогам первого тура открытого конкурса, и попросило наших читателей выбрать лучший с их точки зрения и наиболее достойный реализации.
Проект Ивана Леонтьева поддержал 31% из числа принявших участие в голосовании.
Далее голоса распределились следующим образом:
Проект Егора Збаранского (15%)
Проект Марии Поболь (10%)
Проект Елены Пасхиной (3%)
Проект дизайн-бюро «А-куб» (7%)
Проект Даниила Королёва (5%)
Проект Анатолия Челышева (4%)
Проект дизайн-бюро «А-куб» (вариант 2 — «Башня») (8%)
Проект Ольги Мазановой (1%)
Проект Николая Мухина (0%)
12% нашей аудитории выбрали пункт «не нравится ни один вариант».
Какой проект въездного знака всё же будет реализован — зависит от активности горожан. Как сообщают в правительстве Ярославской области, в ближайшее время на сайте региональных органов власти будет объявлено интернет-голосование.