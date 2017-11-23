Ярославль, 23 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. По итогам голосования за лучший проект стелы на въезде в город Ярославль, которое проходило на телеграм-канале «REGNUM-Ярославль», определился абсолютный лидер. Наибольшее количество голосов набрал проект Ивана Леонтьева.

Проект Ивана Леонтьева

Напомним, ИА REGNUM опубликовало эскизы 10 авторских проектов, которые были отобраны по итогам первого тура открытого конкурса, и попросило наших читателей выбрать лучший с их точки зрения и наиболее достойный реализации.

Проект Ивана Леонтьева поддержал 31% из числа принявших участие в голосовании.

Далее голоса распределились следующим образом:

Проект Егора Збаранского (15%)

Проект Марии Поболь (10%)

Проект Елены Пасхиной (3%)

Проект дизайн-бюро «А-куб» (7%)

Проект Даниила Королёва (5%)

Проект Анатолия Челышева (4%)

Проект дизайн-бюро «А-куб» (вариант 2 — «Башня») (8%)

Проект Ольги Мазановой (1%)

Проект Николая Мухина (0%)

12% нашей аудитории выбрали пункт «не нравится ни один вариант».

Какой проект въездного знака всё же будет реализован — зависит от активности горожан. Как сообщают в правительстве Ярославской области, в ближайшее время на сайте региональных органов власти будет объявлено интернет-голосование.