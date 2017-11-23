Москва, 23 ноября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Законопроект о введении режима санации для страховых организаций — один из наиболее приоритетных документов для рассмотрения до конца 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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«Он стоит в приоритете, мы рассчитываем на его принятие в трех чтениях», — заявил Аксаков.

Речь идет об инициативе, которую в Госдуму 10 ноября внесла группа депутатов во главе с Аксаковым. По предложению авторов, механизм санации, который сегодня действует в отношении банков, следует распространить и на страховые организации.

По словам Аксакова, рассылка законопроекта по регионам займет не месяц, как это обычно бывает, а чуть меньше, чтобы депутаты могли успеть принять инициативу в 2017 году.

«Сделаем короткую рассылку, а 6 декабря на первое чтение. Если будем готовы, то до конца года примем, так планируем», — рассказал Аксаков.