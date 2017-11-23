Москва, 23 ноября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Западные СМИ старательно игнорируют проводимые в Сочи переговоры о судьбе мирного урегулирования в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Kremlin.ru Хасан Рухани, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

«Честно говоря, нас удивило то, как тема принципиально важных для будущего Сирии переговоров, которые прошли вчера в Сочи, нашла просто минимальное отражение в ряде западных СМИ», — заявила Захарова.

Она отметила, что, в частности, тот же канал Euronews вовсе уделил данному сюжету меньше двух минут эфирного времени «с минимальным и очень поверхностным взглядом на суть переговоров и принятых заявлений».

Такая позиция выглядит странной, учитывая, что обстановка в ближневосточном регионе «напрямую имеет влияние на ситуацию в европейском континенте», и поэтому она всегда была в центре внимания многих западных телеканалов и СМИ, указала дипломат.

«Журналисты Euronews, так охотно обычно освещающие и боевые действия… Иногда даже складывается ощущение, смакуя те кровопролития, которые там имеют место, лишь пунктирно обозначают процесс мирного урегулирования и те положительные моменты, к которым так долго шло мировое сообщество», — заявила Захарова.

«Мы очень надеемся, что это не столько политическая ангажированность канала — может, какими-то техническими моментами вызвано столь скудное освещение принципиально важного мероприятия», — добавила она.

Напомним, что 22 ноября в Сочи президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и и глава Ирана Хасан Роухани призвали принять конструктивное участие в Конгрессе национального диалога стороны сирийского конфликта, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и договорились о дальнейшем взаимодействии в борьбе с терроризмом.