Чита, 23 ноября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Скандально известные в Чите братья Николай и Анатолий Лихановы побывали у губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, которая проводила прием граждан по личным вопросам. Помощники губернатора не сумели воспрепятствовать Лихановым, поскольку они соблюли все процедуры записи на прием. По мнению политолога, общаться с различными политически озабоченными гражданами — «доля всех губернаторов».

Kremlin.ru Наталья Жданова

Братья Лихановы — головная боль многих чиновников Забайкалья. Импульсивные, «нарывающиеся» на скандал, привлекающие внимание прессы братья регулярно нарушают спокойное течение жизни местного политического бомонда. Они до того «достали» госслужащих, что в начале этого года несколько сотрудников мэрии Читы написали на Николая Лиханова заявления в полицию. Они указали, что жалобщик представляет опасность, практически каждый день приходит в отдел по работе с обращениями граждан, требует приема, ведет себя агрессивно и неадекватно. В этой связи полицейские доставили его в больницу, где медработники решили, что «этот гражданин имеет отклонения в поведении и может представлять опасность для общества». Лиханов был помещен в стационар, где пробыл 23 дня.

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Суд в итоге признал его госпитализацию незаконной и даже взыскал с регионального минфина 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесенного активисту.

Политическую активность братья не прекращают. Так, добившись приема губернатора, Анатолий Лиханов потребовал убрать с постов сити-менеджера Читы Олега Кузнецова и зампреда краевого правительства Александра Кулакова, а на должность одного из них назначить самого себя, сообщает «Забмедиа».

Жданова спокойно слушала общественника, однако периодически отвлекалась и смотрела на часы. Следом за Анатолием на прием к губернатору зашел Николай Лиханов.

«Каким образом будет увеличена доходная часть муниципалитетов? Есть ответ? А в ответ тишина, как китайских шпион молчит. Идем дальше. Почему муж вице-премьера Аягмы Ванчиковой ведет учет казенных предприятий, получает премию и зарплаты из тех денег, которые осуществляют поборы, а жена его контролирует?! Всё-таки закон о коррупции нужно соблюдать! Зачем родственников везде понатыкали?» — вопрошал он.

Жданова сказал Лиханову, что разъяснения по вопросам будут отправлены в письменном виде.

«Общаться с подобного рода скандальными активистами — доля всех глав регионов и вообще всех более-менее высокопоставленных чиновников. Просто кому-то «везет» на одиозных личностей больше, кому-то меньше. Был, например, случай, что на такого корифея российской политики, как Виктор Кресс, напал неуравновешенный местный житель и ударил его по лицу. Так что это профессиональный риск губернаторов — общение с не всегда адекватными людьми. Как говорится в русской пословице — любишь кататься, люби и саночки возить», — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.