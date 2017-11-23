Москва, 23 ноября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал выделение президентского гранта театру «Сатирикон», художественным руководителем которого является Константин Райкин. Соответствующее заявление журналистам Песков сделал сегодня, 23 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

Журналисты спросили Пескова, означает ли, что выделение президентского гранта театру «Сатрикон» является своеобразной поддержкой со стороны Кремля Константина Райкина, который пожаловался на частые проверки со стороны Министерства культуры.

Песков категорически отверг эти домыслы:

«Нет, не означает абсолютно».

Песков отметил, что «Сатирикон» получает очень много грантов, но несмотря на это, по данным Кремля, пребывает в весьма плачевном финансовом состоянии. При этом поддержка театра идет в том числе по линии грантов от Министерства культуры РФ, напомнил Песков.

«В данном случае, собственно, во многом это, безусловно, заслуга Министерства культуры», — подчеркнул Песков, говоря о выделении президентского гранта «Сатирикону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил сумму грантовой поддержки в области культуры с 5,3 до 8 млрд руб. в 2018 году. Согласно указу президента, финансовая поддержка будет оказана в том числе театру «Сатирикон» Константина Райкина, Театру Наций и Геликон-опере.