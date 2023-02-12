Москва, 23 ноября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Введение маркировки лекарств не приведет к их дефициту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

Liter.kz Лекарственные средства

О риске роста цен и о сокращении ассортимента из-за введения маркировки в 2019 году производители дешевых лекарств уведомили Совет безопасности и Государственную думу РФ. Производители лекарств заявили, что не могут позволить себе кредиты на новое оборудование.

«Дефицит лекарств, рассматриваемый на сегодняшний день, это, на мой взгляд, скорее больше «пугалка» такая», — считает глава ведомства.

Он указал на то, что мир движется по пути введения маркировки препаратов — этот опыт поддержали Китай, Европа, США, Бразилия, Аргентина и так далее.

Мурашко видит только плюсы от введения маркировки — не только коммерческую выгоду, но «ускорение доступа на рынок в плане фармаконадзора, это в том числе и сокращение для ряда препаратов третьей фазы испытаний».

Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что маркировка не приведет к росту цен на лекарства. «Самый оптимальный ее вариант — баркод. Он дешевый, не будет сказываться на стоимости лекарств», — пояснила она на Российском инвестиционном форуме.

С 1 февраля 2017 года в России стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта.

С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, реализуемых на территории России.