Москва, 23 ноября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Высшее образование в России обретает весомые позиции в мировом образовательном пространстве, о чем говорит очередной рейтинг стран БРИКС по версии QS, заявили 23 ноября в пресс-службе министерства образования и науки России со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву.

Mggeu.ru Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева

По ее словам, за 2017 год Россия увеличила свое присутствие в ТОП-100 рейтинга БРИКС с 19 высших образовательных учреждений до 25.

Министр добавила, что работа по распространению российского высшего образования будет продолжена в рамках проектов «Вузы как центры пространства создания инноваций» и «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг 300 вузов России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, в который вошли 68 российских вузов. По числу представленных вузов первое место занял Китай — 94 учебных заведения, на втором месте Россия, на третьем Индия — 65 вузов, далее следует Бразилия с 61 вузом и ЮАР с 12 вузами.

Лучших показателей среди российских вузов добился Московский государственный университет имени Ломоносова, заняв пятую строчку рейтинга. Первое место в очередной раз досталось китайскому университету Цинхуа.

В ТОП-50 вошли 10 российских вузов, в том числе Новосибирский государственный университет, занявший 11 место, Санкт-Петербургский государственный университет — 13 место, и другие вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября ректор МГУ Виктор Садовничий сказал, что пятое место вуза в рейтинге БРИКС свидетельствует о востребованности выпускников среди работодателей и повышении его значимости в мировой системе образования.

В октябре 2017 года МГУ занял первое место в рейтинге компании QS, который учитывает вузы стран Восточной Европы и Центральной Азии.