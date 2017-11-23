Мурманск, 23 ноября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Гидроакустическое судно «Янтарь», которое базируется на Северном флоте, решением руководства РФ отправлено на поиски пропавшей аргентинской подлодки. Однако достичь района исчезновения субмарины судно сможет примерно через 11 дней.

Mil.ru Океанографическое исследовательское судно «Янтарь»

Как сообщалось, по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу принял решение о направлении для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантике аргентинской подлодки «Сан Хуан» специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России.

Искать подлодку будут с борта океанографического судна «Янтарь». Судно разработано в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» и включает в себя лучшие достижения российских конструкторов. С 2015 года судно базируется в Североморске на базе Северного Флота ВМФ России.

«Мы не можем комментировать действия «Янтаря», так как у нас оно только базируется. Его действиями руководят напрямую из Министерства обороны. Судно, благодаря высокотехнологичному оборудованию на борту, действительно, может быть использовано для поиска глубоководных объектов», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного Флота.

На момент получения приказа от министра обороны «Янтарь» выполнял плановые задачи у западного побережья Африки. Сейчас судно вышло из Кейптауна и движется в район поиска подлодки. Расстояние до места — около 7000 километров. Скорость судна составляет 15 узлов. На полном ходу «Янтарь» сможет достичь района поисков через 11 дней.

Помимо поисковой деятельности, «Янтарь» может использоваться и для спасения экипажа с затонувшей подлодки. На борту судна предусмотрены два глубоководных обитаемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Они могут погружаться на глубину в 6 тыс. метров, вести видеосъёмку и проводить подводные технические работы.

В 2016 году при помощи гидрографического судна «Янтарь» были обнаружены и обследованы палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР, потерпевшие крушение 14 ноября и 5 декабря в Средиземном море, при выполнении задач по поддержке операции российских вооруженных сил в Сирии. Тогда автономные подводные аппараты обследовали оба самолёта и сняли с них некоторые элементы бортового оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» пропала у берегов Аргентины в водах Атлантического океана 17 ноября. На борту субмарины находятся 44 человека.