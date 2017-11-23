Архангельск, 23 ноября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. 6000 заявлений о взыскании задолженности с неплательщиков за отопление и горячее водоснабжение направило ТГК-2 в 2017 году в мировые и районные суды Архангельска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО ТГК-2. Подавляющее большинство исковых требований на сумму свыше 27,3 млн рублей уже удовлетворены.

Долг

За 9 месяцев 2017 года для почти 1000 жителей Архангельска — должников за отопление и горячее водоснабжение ограничена возможность выезда за рубеж. По 942 должникам вынесен запрет на регистрационные действия в отношении движимого имущества. Столь жесткие меры связаны с необходимостью ремонтных работ на ТЭЦ и тепловых сетях.

«Долги населения за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению постоянно растут. По состоянию на 1 октября 2017 сумма задолженности достигла 786 млн рублей. В свою очередь, ТГК-2 вынуждена применять меры воздействия к злостным неплательщикам, такие как начисление пени, приостановка выплаты мер социальной поддержки, а также взыскание денежных средств в судебном порядке», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ПАО ТГК-2.

В компании говорят, что на основании закона «Об укреплении платежной дисциплины энергетических ресурсов» размер пени теперь увеличивается с каждым месяцем. Если через месяц после наступления даты платежа должнику придётся сверх суммы долга заплатить 12% годовых, то уже через три месяца пени вырастут почти до 30%. Это гораздо дороже самого дорогого кредита в приличном коммерческом банке.

«Например, потребитель накопил задолженность в 10 тысяч рублей. За первый месяц начисления пени он сверх суммы долга заплатит, казалось бы, мелочь — 103 рубля. Ещё через месяц сумма пени удвоится, а с четвёртого месяца неоплаты сумма долга будет ежемесячно увеличиваться на 240 рублей и за год долг увеличится более, чем на две тысячи рублей. Сильно бьющей по карману должника мерой воздействия является и лишение льгот на жилищно-коммунальные услуги», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ПАО ТГК-2.

Сейчас в связи с долгами за отопление и горячую воду ежемесячно льготы не получают почти 2000 архангелогородцев. Возобновление социальных выплат возможно только после полного погашения задолженности. В компании говорят, что работа в отношении должников будет только усиливаться, и призывают жителей Архангельска расстаться с долгами.