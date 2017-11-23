Москва, 23 ноября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Кандидатуру замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова на должность постпреда России при отделении ООН в Женеве поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября, сообщил источник.

(сс) Yann Женева, ООН

«Комитет поддержал кандидатуру Гатилова на должность постпреда России при отделении ООН в Женеве», — сказал собеседник агентства.

Кандидатуру Гатилова на эту должность должен обсудить профильный комитет Совфеда.

С декабря 2011 года должность постпреда РФ в Женеве занимает Алексей Бородавкин.