Запуск первого энергоблока ЛАЭС-2 ожидается в начале декабря 2017 года
Ленинградская область, 23 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Физический пуск нового энергоблока №1 ВВЭР-1200 Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) запланировал на начало декабря 2017 года. В настоящее время идёт работа по устранению замечаний, выявленных комиссией Ростехнадзора. Об этом сегодня, 23 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Управления информации ЛАЭС Андрей Альберти.
«Комиссия Ростехнадзора работала, выдала нам замечания. Мы работаем по ним, устраняем. Как только они будут устранены, нам выдадут лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. И тогда мы имеем право начать операцию по физическому пуску. Он планируется уже в начале декабря. Совершенно точно пуск будет осуществлен до конца текущего года», — заверил Андрей Альберти.
Напомним, закладка первого камня в будущее строительство ЛАЭС-2 состоялась ещё в 2007 году. Изначально запуск первого энергоблока ЛАЭС-2 был запланирован на 2015 год, но был перенесён. Ожидается, что в конце 2018 года начнется поэтапный вывод из эксплуатации четырех старых блоков ЛАЭС. Срок ввода второго энергоблока замещающей станции ЛАЭС-2 пока точно не определён, но возможен в 2019 году. Третий и четвёртый блоки получили лицензию на размещение, идет их проектирование.
В администрации ЛАЭС объяснили, что набор персонала для работе на новых энергоблоках шел заранее и с учетом того, что это должны быть люди с опытом. Общая штатная численность персонала на обеих станциях составляет 5800 человек. Штатное расписание на новом энергоблоке ЛАЭС-2 составляет 1500 человек, в настоящее время работает уже порядка 1300 сотрудников.
Предполагается, что к 2026 году ЛАЭС-2 постепенно заменит действующую ЛАЭС, и последняя будет закрыта. Освобождённые площади ЛАЭС хотят использовать для майнинга криптовалюты. Как сообщало ИА REGNUM, об это идее в сентябре 2017 года заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, соответствующие переговоры с руководством «Росатома» ведутся. По мнению главы региона, «выращивать» там российскую криптовалюту можно будет уже в 2021 году.
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ЛАЭС находится в Ленобласти в городе Сосновый Бор. Это в 35 километрах западнее границы Петербурга, в 70 километрах от его исторического центра, на побережье Финского залива. Это первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000. Строящиеся замещающие мощности — это два новых энергоблока типа ВВЭР-1200.
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ЛАЭС обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю ЛАЭС приходится 28%. Станция является важнейшем градообразующим предприятием Соснового Бора.
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