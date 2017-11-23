Ленинградская область, 23 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Физический пуск нового энергоблока №1 ВВЭР-1200 Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) запланировал на начало декабря 2017 года. В настоящее время идёт работа по устранению замечаний, выявленных комиссией Ростехнадзора. Об этом сегодня, 23 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Управления информации ЛАЭС Андрей Альберти.

Rosenergoatom.ru ЛАЭС-2

«Комиссия Ростехнадзора работала, выдала нам замечания. Мы работаем по ним, устраняем. Как только они будут устранены, нам выдадут лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. И тогда мы имеем право начать операцию по физическому пуску. Он планируется уже в начале декабря. Совершенно точно пуск будет осуществлен до конца текущего года», — заверил Андрей Альберти.

Напомним, закладка первого камня в будущее строительство ЛАЭС-2 состоялась ещё в 2007 году. Изначально запуск первого энергоблока ЛАЭС-2 был запланирован на 2015 год, но был перенесён. Ожидается, что в конце 2018 года начнется поэтапный вывод из эксплуатации четырех старых блоков ЛАЭС. Срок ввода второго энергоблока замещающей станции ЛАЭС-2 пока точно не определён, но возможен в 2019 году. Третий и четвёртый блоки получили лицензию на размещение, идет их проектирование.

В администрации ЛАЭС объяснили, что набор персонала для работе на новых энергоблоках шел заранее и с учетом того, что это должны быть люди с опытом. Общая штатная численность персонала на обеих станциях составляет 5800 человек. Штатное расписание на новом энергоблоке ЛАЭС-2 составляет 1500 человек, в настоящее время работает уже порядка 1300 сотрудников.

Предполагается, что к 2026 году ЛАЭС-2 постепенно заменит действующую ЛАЭС, и последняя будет закрыта. Освобождённые площади ЛАЭС хотят использовать для майнинга криптовалюты. Как сообщало ИА REGNUM, об это идее в сентябре 2017 года заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, соответствующие переговоры с руководством «Росатома» ведутся. По мнению главы региона, «выращивать» там российскую криптовалюту можно будет уже в 2021 году.

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ЛАЭС находится в Ленобласти в городе Сосновый Бор. Это в 35 километрах западнее границы Петербурга, в 70 километрах от его исторического центра, на побережье Финского залива. Это первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000. Строящиеся замещающие мощности — это два новых энергоблока типа ВВЭР-1200.

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ЛАЭС обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю ЛАЭС приходится 28%. Станция является важнейшем градообразующим предприятием Соснового Бора.

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