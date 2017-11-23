Калуга, 23 ноября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Известных неординарным поведением многодетных жителей Калуги Веру и Сергея Власкиных лишили родительских прав на двух из 13 детей, «находящихся в самой опасной ситуации, угрожающей в том числе их здоровью». Об этом 23 ноября заявил депутат городской думы Калуги Яков Казацкий в социальной группе «Правобережье Калуги».

Цитата из т/п «Мужское и женское». Первый канал Вера и Сергей Власкины

«Невозможно перечислить все безобразия, совершённые семейством Власкиных в нашем районе и нашем городе. Тут и загаженные подъезды, оскорблённые и закиданные камнями люди, обиженные дети, испорченное имущество, воровство и мелкое хулиганство и даже действия, которые противно тут описывать. Главные вопросы, которые я слышал от жителей, пока занимался этой проблемой — почему им всё сходит с рук, и когда, наконец, это кончится — теперь имеют ответы. За год городской управой, органами опеки, полицией были собраны сотни фактов противоправной деятельности этой шайки. Документы для суда составляли несколько толстенных папок. И вся эта колоссальная работа, наконец, достигла результата. Районный суд лишил семейство Власкиных прав на двух детей, находящихся в самой опасной ситуации, угрожающей в том числе их здоровью. Теперь у них есть возможность вернуться к нормальной жизни в социуме вне «семейных условий» — ежедневного плана по выручке и принципа «что заработал, то и поел». А у родителей есть время осознать допущенные ошибки и попытаться их исправить, пока материалы по другим детям не ушли в суд», — пишет Казацкий.

По данным региональных СМИ, после оглашения решения суда Сергей Власкин повёл себя агрессивно, спровоцировав приступ у болеющего сына. Вера Власкина, в свою очередь, заявила, что настроена решительно.

«Рано пировать», — прокомментировала она решение суда в социальной сети.

Отметим, принять меры по отношению к родителям детей-попрошаек калужане требовали давно. Свои подписи под соответствующей петицией поставили несколько тысяч жителей. Управление образования Калуги также неоднократно пыталось лишить старших Власкиных родительских прав, но суд не находил для этого оснований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история многодетной семьи Власкиных стала известна в начале 2017 года благодаря огласке в СМИ. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, в ответ на замечания взрослых грубили, намеренно портили автомобили, водители которых отказывались от услуг мойки стекол, а также усиленно выпрашивали милостыню. На замечания взрослых дети грубили и отвечали: «Я закричу, а вас посадят».