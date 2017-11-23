Приозерск, Ленинградская область, 23 ноября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В Ленинградской области вынесен приговор по громкому уголовному делу, которое привлекло внимание всей страны, в том числе депутатов Госдумы. Мужчина, намеренно сбивший своим внедорожником игравшего у дороги ребенка и поставивший его на колени, признан виновным и приговорен к условному сроку и выплате компенсации.

(сс) succo Суд

Как сообщило 23 ноября Следственное управление СКР по Ленобласти, гражданин признан виновным в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, и в причинении побоев.

Как установлено следствием и судом, 9 марта 2017 года в городе Приозерске Ленинградской области двое детей играли у проезжей части, «стреляя» из игрушечного автомата по проезжающим машинам.

Проезжавший мимо мужчина погнался на машине за детьми и совершил наезд на одного из них, после чего, выйдя из автомобиля, применил к ребенку насилие. Затем он поставил мальчика на колени и удерживал в таком положении до приезда сотрудников полиции.

Вызвавшие большой резонанс кадры с уличной камеры наблюдения посмотрели и в руководстве СКР. Глава ведомства поручил своим подчиненным в Ленинградской области задержать мужчину, провести полное и тщательное расследование преступления. Злоумышленник был задержан в Петербурге при попытке выехать на такси в Москву для участия в телешоу.

«Очевидно, что действия детей в этой ситуации не представляли какой-либо опасности ни для мужчины, ни для его автомобиля. Агрессивные действия самого осужденного, напротив, представляли реальную опасность и были направлены исключительно на то, чтобы показать свое превосходство. Лишь по счастливой случайности его дерзкий маневр на внедорожнике и наезд на ребенка не привели к более серьезным последствиям», — подчеркивают по итогам судебного процесса в СУ СКР по Ленобласти.

Кроме того, там отметили, что дальнейшее поведение злоумышленника, который поставил ребенка на колени, ударил его и отказывался вызвать «скорую помощь», подтверждает позицию следствия об умышленном характере его действий по отношению к ребенку.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, а также удовлетворен гражданский иск потерпевших в размере 150 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Инцидент с ребенком в Приозерске: равнодушие рождает агрессию